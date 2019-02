Lubadustele hinnalipikud külge: erakonnad külvavad maksumaksjate raha

Analüüsi koostamisel võttis rahandusministeerium ette kõik programmid eesmärgiga hinnata ära kõik neis sisalduvad lubadused, mille mõju eelarvele on võimalik hinnata. Lubadus oli kokku ligi 2900, kuid kõiki neist rahasse panna ei saa. Näiteks jättis ministeerium analüüsist välja erakondade umbkaudsed või üldsõnalised lubadused, mille mõju ei olnud võimalik välja arvuta. Sellised «seisame rahastuse suurendamise eest» lubadusi oli erakondadel võimalik täpsustada.

Kirsipuu sõnul on töö valimislubadustega ketnud juba terve aasta. Koostöö erakondadega on tema sõnul olnud hea, kaasatud olid ka peaaegu kõik ministeeriumid ja maksu- ja tolliamet. «Me räägime praegu kiirhinnangutest ja suurusjärgust. Pole välistatud, et me nädala jooksul veel mõnda numbrit täpsustame või kohendame. Mitmed erakonnad on ka valimisperioodi jooksul platvormi muutnud ja mitmed hinnangud on kuhjunud viimastesse nädalatesse ja seetõttu ei ole kogu erakondade tagasiside meieni jõudnud,» ütles Kirsipuu. Ta lisas, et erinevate lubaduste kulusid poleks mõistlik kokku liita, sest paljud lubadused on omavahel seotud ja seega ei pruugi tulla kokku õige kulu.

Kõige rohkem valimislubadusi ehk 585 lubadust andis Vabaerakond, kõige vähem ehk 75 lubadust andis Elurikkuse Erakond. Kokku olid hinnatavad 775 valimislubadust.

Kaarna lisas, et mõnedel juhtudel jätsid erakonnad muudatuse ulatuse täpsustamata, nende osas mõjuhinnangut välja ei toodud. «Lisaks tõime välja eraldi, kas lubaduste elluviimine nõuab lisaraha. Näiteks korralduslikku laadi lubadused ei nõua lisaraha. Tõime ka välja lubadused, mis on praeguse valitsuse poolt juba vastu võetud ja planeeritud, ehk kui erakond tahab lahtisest uksest sisse murda. Samuti tõime välja, kui erakonna lubadusel on mingi oluline takistus. Näiteks kui lubadus on kas Euroopa Liidu õigusega keelatud või ajakava on ebarealistlik,» ütles Kaarna.

Regina Vällik rääkis, et kokku oli hinnatavaid katteallikaid 18. «See ei tähenda, et rohkem lubadusi kulude vähendamiseks või tulude suurendamiseks ei olnud. Vabaerakonnal oli seitse lubadust, Eesti 200 kaks lubadust, EKRE-l kaks lubadust, Rohelistel kaks lubadust, SDE-l kaks lubadust, Elurikkuse Erakonnal, Reformierakonnal ja Isamaal oli katteallikaid üks,» ütles Vällik.