Suurte erakondade juhid vähendaks vohavat bürokraatiat

Reedel toimus Postimehe ja advokaadibüroo Tark koostöös majanduskonverents «Risttee», kus said sõna suuremate erakondade juhid ja ühtlasi ka peaministrikandidaadid, et arutleda järgneva nelja aasta suurimate majandusküsimuste üle. Ühisosana toetatakse bürokraatia vähendamist ja teaduse rahastamist, kuid riigi rollist majanduses on erakondade esindajatel erinevad arusaamad.