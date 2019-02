Circle K: on juhtumeid, kus töötaja ei ilmu enam kohale ega vasta ka telefonile

«Selliseid juhtumeid, kus töötaja lahkub ilma lahkumisavaldust esitamata, lihtsalt ei ilmu ühel päeval enam välja ja telefonile ei vasta, tuleb ka meie ettevõttes ette paar-kolm tükki aastas,» selgitas ta.

Reedene Postimees kirjutas, kuidas töötukassal on tekkinud probleeme inimestega, kes lahkuvad töölt lahkumisavaldust esitamata: nad ei ilmu enam lihtsalt tööle ega anna endast tööandjale märku. Probleem on nimelt selles, et sellised lahkunud inimesed on endiselt kantud töötajate registrisse ega saa end seega töötuna arvele võtta.

Altmets ütles, et neil on olemas kord, kuidas nad töösuhte lõpetavad ka töötaja nö ära kadumisel. «Isegi kui töötaja ei pea korrektset vormistust oluliseks ning jätab oma lahkumisotsusest teavitamata, siis meie tööandjana korraldame ikka nii, et töötaja saab töölt vabastatud ja ka töötajate registrist eemaldatud,» märkis ta.

Värbamine kui müügitöö

Personalidirektor rääkis ka laiemalt selles, kui keeruline on uute töötajate leidmine. «Meie puhul aga pigem seetõttu, et oleme tihti just noortele esimeseks tööandjaks ning 90ndate aastate madala sündivuse tõttu tuleb noori täna tööturule vähem. Samuti on noortel on täna keerulisem kui varem ühildada omavahel ülikoolis õppimine ja töötamine, sest tasuta õpe tuleb rangemate tingimuste tõttu kiiremini lõpetada,» selgitas Altmets.

Tema sõnul tuleb uute töötajate leidmiseks ettevõtetel endal palju rohkem tööd teha, sest üha rohkem sarnaneb värbamine müügitööga. «Hea värbaja eelduseks on olla väga hea müügiinimene, kes oskab kokku viia kandidaadi ja ettevõtte ootused, tekitada kandidaadis huvi ja soovi ettevõttega liituda ning viia kogu protsess läbi kiirelt ja kandidaadi jaoks meeldivalt.»

Paindumatud tööseadused

Tööjõuvoolavus on Circle Ks kõige suurem just alustavate töötajate seas, kes veel päris täpselt ei kujutata tööelu ette ega adu seda, mida konkreetne amet endas sisaldab. «Noored inimesed tulevadki tööd proovima, kavatsemata ennast pikemaks ajaks siduda, ning siis minnakse edasi ja haaratakse uutest huvitavatest võimalustest. Osalt on see meie jaoks normaalne, sest mõistame, et noore inimese jaoks ongi klienditeenindaja töö tihti esimene koht, kust oma karjääri alustada ning edasiliikumiseks vajalikke kogemusi omandada,» märkis Altmets

Samas näevad nad personalidirektori sõnul ka seda, et noor inimene ootab üha rohkem oma tööandjalt ja töösuhtelt paindlikkust, mida ei ole tööandjal kerge meie praeguse seadusandluse juures tagada. Ta leidis, et Eesti tööseadused küll kaitsevad töötajat, aga ei võimalda seejuures väga palju paindlikkust, mida just uued põlvkonnad eeldavad.