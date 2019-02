Pildid: Rootsi luksusautode tootja tükib Ferrari kandadele

Lõuna-Rootsis Ängelholmi linnas baseeruv autotootja Koenigsegg on alates 2002. aastast müünud igal aastal umbes tosin käsitsi kokku pandud sportliku välimusega luksusautot hinnaga 2 miljonit dollarit tükk.

Koenigsegg Agera RS USA autonäitusel. FOTO: CARLOS OSORIO/AP

Ent see on alles algus. Ettevõtte asutaja Christian von Koenigsegg loodab aastaks 2022 toota juba sadu autosid aastas, mis oleks ka «odavamad», näiteks miljon eurot. Sealt mõned aastad edasi minnes võiks aastane tootmismaht aga küündida juba tuhande autoni. Sel juhul roniksid rootslased juba tõsisemalt kandadele legendaarsetele luksusauto tootjatele nagu Ferrari, Lamborghini ja Bugatti, vahendab Bloomberg.

Need ei ole üksnes tühjad sõnad. Kõrgete sihtide saavutamiseks sõlmis Koenigsegg jaanuaris 320 miljoni euro suuruse lepingu hiinlaste kontrolli all oleva NEVSiga, mis toodab Rootsis elektriautosid. Tegemist on ettevõttega, mis ostis 2012. aastal pärast autotootja Saabi pankrotti üles viimase vara.

Koenigsegg Regera FOTO: Autocar

Niisiis kavandavad Koenigsegg ja hiinlased kolimist vanasse Saabi tehasesse Trollhättanil, kus on plaanis 2021. aastal hakata arendama uut luksuslikku mudelit. Praegu töötab Koenigseggi Lõuna-Rootsi tehases 225 töötajat ja kogu toodang on sisuliselt käsitöö.

Viimasel kahel aastal on Koenigseggi insenerid töötanud mudeli kallal, mis suudab kiirendada nii, et mootori pöörded suurenevad 50 protsenti, kuid samal ajal tarbib auto vähem kütust ja emiteerib keskkonda vähem heitgaase. Kuidas see täpselt välja näeb, Koenigsegg loomulikult ei avaldanud.

Rootsi uhkus Koenigsegg. FOTO: SCANPIX