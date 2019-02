Merkel kardab Euroopa autode pärast

«Kui need autod ohustavad äkki USA riiklikku julgeolekut, siis see on hirmuäratav,» ütles ta.

Merkel märkis, et Saksa margi BMW suurim autotehas ei asu Baieris, vaid Lõuna-Carolinas, kust ta ekspordib autosid Hiina.

«Saan vaid öelda, et oleks hea, kui me võiksime jätkata üksteisega korralikke kõnelusi,» sõnas ta. «Siis me leiame lahenduse.»

USA kaubandusministeeriumi raportis leitakse, et autode import on oht USA riiklikule julgeolekule. See on esimene samm neile tollimaksu kehtestamisel.

Ministeerium raport esitatakse Valgele Majale pühapäevaks ning selles nähakse suurt ohtu EL-i autofirmadele, eriti Saksamaal, kus autotööstus on üks suurimaid tööstusharusid.

President Donald Trumpi käsul läbi viidud uurimine andis jaatava vastuse kesksele küsimusele, kas autoimport kahjustab USA riiklikku julgeolekut, ütles üks Euroopa autotööstuse allikas.

Trump on ähvardanud kehtestada Euroopa, eriti Saksa autodele 25-protsendise tollimaksu, sest need kahjustavad USA autotööstust.