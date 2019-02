Skandaalne Eesti juurtega riskikapitalist Steve Jurvetson asutab Räniorus uue äri

51-aastane Jurvetson ja tema uus äripartner, 30-aastane Maryanna Saenko on kaasanud Future Ventures'i fondi juba 200 miljonit dollarit. Jurvetson on kogunud Räniorus üksjagu tuntust sellega, et ta oli üks varajase staadiumi suurinvestoreid Elon Muski elektriautode firmas Tesla ja tema kosmoserakettide firmas SpaceX. 2017. aasta novembris lahkus ta Tesla nõukogust, kuid kuulub siiani SpaceX'i nõukogusse.

Future Ventures hakkab Jurvetsoni äripartneri Saenko sõnul investeerima varajaste staadiumi idufirmadesse, mis arendavad välja keskkonnasõbralikke transporditehnoloogiaid ja uusi toidutehnoloogiaid. Saenko ise on DJF endine partner, kes spetsialiseerub robootikale. Teade 200 miljoni kogumisest tuleb 15 kuud pärast seda, kui Jurvetson astus tagasi oma eelmiselt tööpostilt.

2017. aasta oktoobris postitas Jurvetsoni endine tüdruksõber Keri Kukral Facebookis, et DFJ's vohab naiste diskrimineerimine ja ahistamine. Firma tunnistas järgmisel päeval, et nad on uurinud Jurvetsoni vastu esitatud «kaudseid süüdistusi» juba suvest saadik, kuid ei täpsustanud mida täpselt uuritakse. Kaks nädalat hiljem lahkus Jurvetson ettevõttest.

Hiljem ütles anonüümne allikas meediale, et Jurvetson oli DFJ uurimise käigus firmale korduvalt valetanud ja partnerid hääletasid ta ükshäälselt välja. Jurvetson oli valetanud just naisi puudutava käitumise suhtes. Uurimise tulemustega võib tutvuda siin.

Jurvetson tunnistas väljaandele The Wall Street Journal, et süüdistused põhinesid tema oskamatusel käituda kohtingutel. Samuti ei osanud ta enda sõnul käituda lahkuminekute puhul ja tundis ennast sellistel puhkudel alati äärmiselt ebakindlalt. Jurvetsoni endine tüdruksõber Kukral on hiljem väitnud, et mees pidas abielu kõrvalt mitut erinevat kõrvalsuhet ja tema oli üks neist.