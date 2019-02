Kanada kanepibuum kergitas kohaliku kasvataja käivet pea 300 protsenti

Ettevõtte kolmanda kvartali käive kasvas võrreldes varasema aastaga 282 protsenti. Samas on märkimisväärselt kasvanud ka ettevõtte kulutused, seda peamiselt reklaami ja uute toodete arendamise peale. Investoreid ei paistnud suurenenud kulutused aga häirivat ning Canopy aktsia tõusis reedel neli protsenti. Kokku on Canopy aktsia tõusnud aastaga 80 protsenti.

Vaatamata heale õnnele on kanepi legaliseerimine Kanadas toonud sealsetele kasvatajatele ka mõned uued probleemid. Neist suurimaks on kanepi hindade järsk langus. Canopy sõnul langes nende toodete keskmine hind pärast legaliseerimist umbes 12 protsenti. Canopy rivaal Aurora teatas, et kuivatatud kanepi ja kanepi ekstraktide hinnad langesid üle 20 protsenti. Hinnalangust toetab kasvatajate sõnul eelkõige varasemast märksa tihedam konkurents.

Canopy teenib hetkel umbes kolmandiku oma sissetulekutest kanepiõli müügist, kuid ettevõte loodab hakata rohkem laienema ka muudele toodetele näiteks karrastusjoogid ja taskuaurutid. Jookide arendamisest ja müügist on eelkõige huvitatud Canopy suurinvestor Constellation Brands (Corona õlu), kes on USA üks suurimaid alkohoolsete jookide tootjaid. Constellation omab 40 protsenti Canopy aktsiatest, mille väärtuseks on hetkel kuus miljardit dollarit.