Madis Mülleri kõige põnevam asi, mida Eestis teha

Madis Müller oli just hommikul vaadanud järele, et umbes 70 protsenti inimestest usaldab täielikult või pigem usaldab Eesti Panka, mis on põhiseaduslike institutsioonide seas parim tulemus. «Seega ei ole meie seis väga halb,» ütleb Müller.

FOTO: Erik Tikan