Minister maalib sünge pildi: alkoaktsiisi langetamine tõstaks kuritegevust ja vägivalda

Sikkut esitas oma seisukoha viie riigikogu Isamaa saadiku eelnõule, millega oleks langetatud õlleaktsiisi kaks korda ehk Läti tasemeni. Sellega lootsid saadikud vähendada vilgast Läti piirikaubandust. Alkoholiaktsiisi on lubanud langetada ka reformierakond, lisaks on sellest aastaid rääkinud rahandusminister Toomas Tõniste.

Sikkut aga arvab, et see pole hea mõte, kuna ajalugu on näidanud, et alkoholi hinna suhteline langus sissetulekusse on toonud kaasa tarbimise ja seeläbi tervisekahjude kasvu.