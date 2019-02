Heade töökäte põud viib kohaliku töösturi Vietnamisse

«Tellimuste arv on praegu rekordiline, kuid selge on see, et laienemisplaane pidada ei saa,» sõnas Einpaul Postimehele. Laienemine tähendaks ligikaudu 20 töötaja palkamist, kuid head tööjõudu Eestis ei leia. Seetõttu vaatab Hekotek laienemiseks välismaale.

«Suuname tootmise sinna, kus tööjõudu on. Meil on päris palju projekte Venemaal ja suur objekt Vietnamis. Kaalume viia osa toomisest sinna,» rääkis ta. Hekotek on proovinud ka Ukraina tööjõudu kasutada, kuid ka see lahendus pole Einpauli sõnul nii lihtne.

Möödunud aasta augustis kirjutas BNS, et Hekotek tarnib Vietnami firmale Biomass Fuel Vietnam puidugraanulitehase seadmeid, lepingu väärtus on üle 13 miljoni euro. Seadmekomplekti transport peaks algama 2019 aasta kevadel ning kogu kompleksi valmimistähtaeg on 2019. aasta lõpus.

Einpaul jätkas aga välistööjõu teemal. «Omad töötajad meeldivad meile rohkem, aga tööjõu liikumine võiks ikkagi vabam olla. Me ei ole kunagi olnud selle vastu, et välismaalt toodud spetsialistile peab maksma Eesti keskmist palka või isegi kahekordset palka. See ei ole probleem. Kuid tõkked on ees ja kvoot saab juba aasta alguses täis. Nüüd otsitakse võimalusi, kuidas sellest mööda hiilida,» rääkis Einpaul.