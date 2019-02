Maksupalavik: veerand miljonit inimest on tulud deklareerinud

Esitatud deklaratsioonidest on tagasimakstav summa 74 miljonit eurot ja juurdemakstav summa 2,3 miljonit eurot, ütles maksu- ja tolliameti pressiesindaja BNS-ile.

Need, kes on tulud deklareerinud, hakkavad raha tagasi saama alates 26. veebruarist. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1. aprill.