Jäämurdja Botnica ootab tööd

Pärnu lahel on mitmeotstarbeline laev EVA-316 laevu abistanud juba alates 10. jaanuarist ning tema teenuseid on vaja läinud ligi 90 korral. Jääpiir on Pärnu sadama muulidest 24 meremiili kaugusel. Esimesed 3 meremiili avavee poolt lähenedes on 10-15 sentimeetri paksuse jääga liikuvad jääväljad, mida võimsamad lastis laevad suudavad ise läbida. Sealt edasi kuni sadamani on jää paksus 15-30 sentimeetrit, kohati on rüsijää paksus kuni 70 sentimeetrit. Laevadega konvois sõitmise distantsid Pärnu lahel on 16-20 meremiili, teatas Veeteede Ameti jäämurde koordinaator.