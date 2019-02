Firmad hädas päevapealt lahkuvate töötajatega

Tööjõupuudusega on ta pikalt kokku puutunud, kuid viimastel aastatel on olukord tema sõnul päris hulluks läinud. «Mul on olnud mitu juhust, kus töötaja läheb minema ega tule isegi viimastele rahadele järele. Nad kaovad lihtsalt ära,» kurtis ettevõtja. Töökuulutusi hoiab ta endiselt üleval, kusjuures plaanis on palgata vajaminevast igaks juhuks rohkem töölisi. «Ma olen juba arvestanud sellega, et osa palgatuid lihtsalt lahkub,» selgitas ta.