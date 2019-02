Investoritele tuleb see kevad teisiti

«Kui seni oli maksuvaba tulu olnud väga lihtne ja loogiline, kõigil oli see üks ja sama, ei olnud erilist planeerimist ega erilist arvutamist, siis nüüd on see muutunud. Alates eelmisest aastast on maksuvaba tulu personaalne, vahemikus null kuni 6000 eurot aastas,» rääkis Eesti üks tuntumaid maksueksperte, audiitorfirma Ernst & Young Eesti üksuse juht Ranno Tingas mõni nädal tagasi Swedbanki privaatpanganduse seminaril.