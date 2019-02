OTSE: Ossinovski: bürokraat ei saa ette kirjutada, kui suur on hotellis padi või peegel

Kuidas me kiire palgakasvuga hakkama saame? «Minu arvates tuleks teine pensionisammas vabatahtlikuks teha. Täna see juba sisuliselt on. Järjest enam inimesi pakub teenust läbi ettevõtte ja võtab raha dividendides välja. Igal ühel on oma OÜ. Teise samba maksete kaotamisega väheneks sotsiaalmaks. Igaüks saaks ise otsustada, kuidas raha koguda, kas madratsisse, aktsiatesse või kinnisvarasse,» ütles ta.

Lisaks rääkis Neivelt Euroopa Liidu tulevikust. «Euroopa Liit ajab tsentraliseeritud joont ja sealsed ametnikud ei saa aru, et Euroopas on tekkinud rahvusriigid. Isegi Brexiti puhul ei saadud aru, et tsentraliseeritud süsteemi enam ei taheta. Ühel hetkel tõmmatakse see rong pooleks,» ütles ta.

Peale Neivelti esitlust arutles Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere oma ettekandes Teaduste Akadeemia «Suletud või avatud?».

Ettekanded lõpetab kommunikatsiooniekspert Raul Rebane teemal «Edasi või tagasi?».

Päev tipneb Jüri Ratase, Kaja Kallase, Mart Helme, Jevgeni Ossinovski, Helir-Valdor Seederi ja Kristina Kallase debatiga. Arutelu modereerib Postimehe ja BNSi majandustoimetuse juht Harry Tuul.

Poliitikute debatt: mis on järgmise nelja aasta kõige olulisem küsimus majanduses?

Suurimate erakondade juhid kirjeldasid debati alguses, mis on nende hinnangul kõige olulisem probleem majanduses, mida peaks hakkama nelja aasta jooksul lahendama.

Eesti200 juht Kristina Kallas rääkis, et kõige olulisem on see, et riik väljuks peenhäälestusest ja keskenduks ambitsioonikatele plaanidele. «Me oleme keskmise sissetuleku lõksus. Me oleme tööjõupuuduse kriisis ja keegi ei julge rääkida sisserändest,» kritiseeis ta. Selleks, et olukorda parandada peaks Kallase sõnul suurendada teaduse rahastamist, vähendada bürokraatiat, mis kaistab ettevõtlust ning keskenduda transpordiühenduste arendamisele.

Isamaa juhi Helir Valdor-Seederi sõnul on ettevõtjate jaoks suurimad probleemid tööjõud, ja juurdepääs kapitalile. «Ettevõtluse toetamise puhul peame tagastamatu abi asemel kasutama laene ja tagatisi. Eraldi tooks välja ikka teaduse ja arenduse rahastamise välja. Me peame rakendama kaasaaegseid tehnoloogiaid ja asendama odava tööjõu,» ütles ta. Võõrtööjõu kvooti Seeder probleemiks ei pea. «Kvoodi teema on üleekspluateeritud. Kui me kvoodi ära kaotaksime, siis see midagi ettevõtjate jaoks ei lahenda. Ajutist tööjõudu saab niisama ka sisse tuua,» ütles ta.

Jevgeni Ossinovski sõnul on esimene ülesanne bürokraatia vähendamine. «Me võiksime seada selge plaani võtta eesmärgiks vähendada bürokraatiat 25% võrra. Me kirjutame hotellides ette kui suur peab olema peegel ja padi, kas seda on vaja?» küsis ta. Teiseks on Ossinovski sõnul oluline, et riik suunaks 1% SKP-st teaduse rahastamiseks. Kolmandaks tööjõud. «Peaksime pingutama, et kasutada ära kõik tööjõupuhvrid. meil on näiteks 40 000 inimest kinni lähedaste hooldamisega. Peaksime tegema tööd, et noored jõuaksid tööturule. Ka tagasiränne ja sisseränneon olulised,» ütles Ossinovski.

EKRE esimees Mart Helme tõi välja kaks märksõna - deregulatsioon ja internatsionalism. «Eesti majandus on sattunud eurodirektiivide käsumajanduse olukorda. Mõõdetakse peengli suurust, kas see on tõesti vaba ettevõtlus? Ei ole. Ma ju näen riigikogus, et 80% seadustest, mida me menetleme, tuleneb eurodirektiividest. Eestis kirjutatakse muidugi isegi Euroopa Liidu soovitused ümber kohustusteks. Kaotame 20 direktiivi ära,» ütles ta.

Teiseks tuleks Helme sõnul võtta eeskujuks Singapuri, kus riigi ja erasektori vahel toimub paindlik koostöö. «See ei tähenda, et Eesti peaks muutuma riigikapitalistlikuks üksuseks, aga politiikud ei saa öelda, et see on teie asi ja kui te hakkama ei saa, siis see on teine probleem. Meie käsitlus majandust ei ole see, et 2+2=4 võib ka olla 3 kui tehakse lolle otsuseid ja 5 kui tehakse häid otsuseid,» rääkis Helme.

Kaja Kallase sõnul peaksid maksud peavad olema selged ja õiglased, tesieks tarkadesse inimestesse panustamine ja eksport. «Ettevõtete edukus sõltub ekspordist. Riik peaks avama ettevõtetele uksi. Vaatame, kuidas Taani ja Soome on välisministeeriumit reforminud - kogu nende jõud on suunatud ettevõtjate abistamisele. Muret tekitab klassiviha kasvamine, aga me ei saa aidata palgasaajat kui me kiusame palgamaksjat. Riik võiks olla ettevõtjatel võimalikult vähe jalus,» ütles Kallas.