OTSE: Indrek Neivelt: isegi nõukogude ajal polnud nii palju tasuta asju kui nüüd

Konverentsi avasõnad lausub Aare Tark, misjärel esineb ettekandega «Areng või seisak?» Eesti praeguse majandusmõtte kuumim nimi Indrek Neivelt.

Indrek Neivelt pensionifondidest: kas meil on kartell või rumalad lambad?

Ettevõtja Indrek Neivelt rääkis oma esitluses algatuseks kogumispensionist. Ta meenutas Hansapangas töötamise aegu, kui otsustati, et välismaa fondidega pank ei tegele. «Tegime suure entusiasmiga pensioni teise samba. Nüüd mõni aasta tagasi näitas Tõnu Pekk mulle numbreid ja ma ehmatasin ära. Oli piinlik, et rahvas uskus meid ja tuhandeid inimesi, kes teist sammast müüsid,» rääkis Neivelt.

Selle peale lõi ta Tuleva, rääkis pensionist, tootlusest ja tasudest, aga tulemust ei näinud. «Viimane piisk minu karikas oli 12. detsembril, kui riigikogu otsustas «langetada» pensionifondide tasusid. Riigikogu esimees rääkis, et mina ei jaga matsu ja neil on tehtud põhjalik analüüs. Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees ütles, et tegemist on populismiga ja pidas sellega mind silmas,» rääkis Neivelt.

Seejärel võttis Neivelt riigikogule esitatud dokumendi ette ja leidis sealt eest, et fondide keskmised tasud oli 1,01%. «Rahanduskomisjoni esimees ütles, et tasusid ei saa alandada, sest fondijuhid tahavad ka ära elada. Nüüd vaadake: Luminori ja LHV pensionifondide omakapitali tootlus on 130%. Ja nüüd minusugune populist tahab seda vähendada! Ma ei tea, kas keegi ettevõtjatest isegi unistab 120-160% omakapitali tootlusest?» küsis Neivelt auditooriumilt. Riigikogu kehtestas pensionifondide tasudele lae 1,2%. «Kui rahandusminister koputaks Stockholmi riikliku pensionifondi uksele, siis saaks ta 0,1% tasuga fondi ära tehtud ja selle fondi tootlus oleks oluliselt suurem,» rääkis Neivelt. «Ärge siis imestage, kui me paneme kõrvale 100 eurot ja teisel pool piiri pannakse kõrvale 100 eurot, aga me saame poole vähem pensionit kätte.»

Neivelt tuletas meelde prognoosi, mille kohaselt on aastal 2060 Eestis ühe pensionäri kohta 1,3 töötajat. «Kas keegi kujutab ette ühiskonda, kus pensionäri kohta on nii vähe töötajaid? Keegi ei kujuta seda ette. Aga see on meie ametlik strateegia. Kas nii on võimalik elada? Ei ole, aga paneme ikka edasi,» ütles ta.

Kogu demograafia on Neivelti sõnul ainus riigi tõsine teema, kõik muu on kosmeetika.

Neivelti sõnul on Eesti esimene väljakutse demograafia, teine välismaalaste integreerimine. «Me ei pääse võõrtööjõust. Küsimus on selles, kuidas me nad vastu võtame ja ära integreerime. Me ei saa oma riigiga hakkama 30 aasta perspektiivis,» ütles ta. Vaadates erakondade programme, jäi Neiveltile silma, et järjest enam liigutakse tasuta teenuste poole. «Isegi vanemad inimesed ütlevad, et nõukogude ajal ei olnud nii palju tasuta teenuseid. Meil eluiga pikeneb, aga tervis halveneb, vaatamata sellele tahame ikka kõike tasuta anda. Me ei suuda seda süsteemi nii ülal pidada. Koguaeg tuleb tasuta teenuseid juurde – tasuta kõrgharidus, transport, tervishoid,» loetles ta.

Kuidas me kiire palgakasvuga hakkama saame? «Minu arvates tuleks teine pensionisammas vabatahtlikuks teha. Täna see juba sisuliselt on. Järjest enam inimesi pakub teenust läbi ettevõtte ja võtab raha dividendides välja. Igal ühel on oma OÜ. Teise samba maksete kaotamisega väheneks sotsiaalmaks. Igaüks saaks ise otsustada, kuidas raha koguda, kas madratsisse, aktsiatesse või kinnisvarasse,» ütles ta.

Lisaks rääkis Neivelt Euroopa Liidu tulevikust. «Euroopa Liit ajab tsentraliseeritud joont ja sealsed ametnikud ei saa aru, et Euroopas on tekkinud rahvusriigid. Isegi Brexiti puhul ei saadud aru, et tsentraliseeritud süsteemi enam ei taheta. Ühel hetkel tõmmatakse see rong pooleks,» ütles ta.

Peale Neivelti esitlust arutles Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere oma ettekandes Teaduste Akadeemia «Suletud või avatud?».

Ettekanded lõpetab kommunikatsiooniekspert Raul Rebane teemal «Edasi või tagasi?».