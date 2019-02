Järelvaadatav: Mart Helme: 25 aastat tagasi olin puupaljas, nüüd olen miljonär

Konverentsi avasõnad lausub Aare Tark, misjärel esineb ettekandega «Areng või seisak?» Eesti praeguse majandusmõtte kuumim nimi Indrek Neivelt.

Päev tipneb Jüri Ratase, Kaja Kallase, Mart Helme, Jevgeni Ossinovski, Helir-Valdor Seederi ja Kristina Kallase debatiga. Arutelu modereerib Postimehe ja BNSi majandustoimetuse juht Harry Tuul.

Kui poliitikutelt küsiti, missugused on nende omadused, et saada peaministriks, vastas Mart Helme: «Ostke Paavo Kanguri poolt kirjutatud raamat «Õnnesärgis sündinud». Ma olen tegelenud ettevõtlusega ja selle päris ettevõtlusega, kus on vaja teha eelarveid ja tegeleda inimestega. Kogu see valdkond on mulle tuttav. Oma võimakuse kohta toon ühe näite: kui ma 25 aastat tagasi abiellusin, siis ma olin puupaljas, mul ei olnud midagi. Kogu mu elus teenitud vara jäi teisele perekonnale. Praegu ma kuulun kogu oma varade kogumaksumusega arvatavasti miljonäride hulka.»

Mis on järgmise nelja aasta kõige olulisem küsimus majanduses?

Suurimate erakondade juhid kirjeldasid debati alguses, mis on nende hinnangul kõige olulisem probleem majanduses, mida peaks hakkama nelja aasta jooksul lahendama.

Eesti200 juht Kristina Kallas rääkis, et kõige olulisem on see, et riik väljuks peenhäälestusest ja keskenduks ambitsioonikatele plaanidele. «Me oleme keskmise sissetuleku lõksus. Me oleme tööjõupuuduse kriisis ja keegi ei julge rääkida sisserändest,» kritiseeis ta. Selleks, et olukorda parandada peaks Kallase sõnul suurendada teaduse rahastamist, vähendada bürokraatiat, mis kaistab ettevõtlust ning keskenduda transpordiühenduste arendamisele.

Isamaa juhi Helir Valdor-Seederi sõnul on ettevõtjate jaoks suurimad probleemid tööjõud, ja juurdepääs kapitalile. «Ettevõtluse toetamise puhul peame tagastamatu abi asemel kasutama laene ja tagatisi. Eraldi tooks välja ikka teaduse ja arenduse rahastamise välja. Me peame rakendama kaasaaegseid tehnoloogiaid ja asendama odava tööjõu,» ütles ta. Võõrtööjõu kvooti Seeder probleemiks ei pea. «Kvoodi teema on üleekspluateeritud. Kui me kvoodi ära kaotaksime, siis see midagi ettevõtjate jaoks ei lahenda. Ajutist tööjõudu saab niisama ka sisse tuua,» ütles ta.

Jevgeni Ossinovski sõnul on esimene ülesanne bürokraatia vähendamine. «Me võiksime seada selge plaani võtta eesmärgiks vähendada bürokraatiat 25% võrra. Me kirjutame hotellides ette kui suur peab olema peegel ja padi, kas seda on vaja?» küsis ta. Teiseks on Ossinovski sõnul oluline, et riik suunaks 1% SKP-st teaduse rahastamiseks. Kolmandaks tööjõud. «Peaksime pingutama, et kasutada ära kõik tööjõupuhvrid. meil on näiteks 40 000 inimest kinni lähedaste hooldamisega. Peaksime tegema tööd, et noored jõuaksid tööturule. Ka tagasiränne ja sisseränneon olulised,» ütles Ossinovski.