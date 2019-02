Vead, mis võivad tulu deklareerimisel kalliks maksma minna

Ernst & Youngi partneri Ranno Tingase sõnul on sel aastal kõige olulisem muudatus investeerimustulude maksustamisel, et kõik pangaintressid on alates eelmisest aastast maksustatud tulumaksuga. «See puudutab ka enne eelmist aastat tehtud tähtajalisi hoiuseid, mis on alles nüüd lõppenud või lõppemas,» ütles ekspert.