Kohus mõistis Eesti Raudtee endise tippjuhi tingimisi vangi

Riigiprokurör Inna Ombler ütles BNS-ile, et ta on Harju maakohtu tehtud otsusega rahul. «Otsuses leiti, et Indrek Sülla, Raivo Lille ja Autsec OÜ süü on kõigis neile esitatud süüdistuse punktides tõendatud. Lisaks nõustus kohus ka prokuratuuri ettepanekutega karistuste osas. Kohtuotsus ei ole veel jõustunud, seega võtab prokuratuur aega, et põhjaliku ja mahuka lahendiga tutvuda,» lisas Ombler.