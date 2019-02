Fotod: kiiresti kasvav Magnetic MRO helistas börsikella

Magnetic MRO AS on kommertslennukite täisteenust pakkuv ettevõte, mis on litsentseeritud Euroopa lennundusohutusameti ja USA riikliku lennundusameti poolt. Ettevõtte peakontor asub Eestis.

Magnetic MRO emiteeris möödunud aasta lõpus 8 miljoni euro väärtuses 3-aastaseid võlakirju aastase kupongimääraga 8%. Võlakirjade abil kaasatud kapitali kasutatakse strateegilise omandamistehingu finantseerimiseks ning tegevuse edasiseks laiendamiseks. Võlakirjade pakkumine oli mitteavalik ja suunatud valdavalt Baltikumi institutsionaalsetele investoritele. Võlakirju märkis kokku 70 investorit Eestist, Lätist ja Leedust.

«Magnetic MRO on aastate jooksul läbi teinud suure muutuse ja – nagu neile omistatud tiitlid näitavad – on nad nüüd üks edukamaid ja hinnatumaid ettevõtteid Eestis,» ütles Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. «On suur rõõm näha, et Magnetic MRO ambitsioonikas tiim kasutab First North turgu oma globaalse kasvuplaani jaoks raha kaasamisel. Soovin neile parimat nende teekonnal avaliku ettevõttena ja loodan, et näeme neid tulevikus ka põhinimekirjas.»

«2018. aasta alguses omandas Magnetic MRO aktsiad Shanghai börsil noteeritud rahvusvaheline lennukikomponentide hooldaja Hangxin ning oleme viimase aasta jooksul pidanud üha rohkem järgima avalikele ettevõtetele seatud reegleid,» ütles Magnetic MRO juht Risto Mäeots. «Seetõttu ei tähenda võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq First Northil meile sisemiselt suuri ümberkorraldusi, aga võimaldab ka Baltikumi investoritel meie eduloost osa saada. Meil on väga hea meel näha, et märkijaid oli kõigist kolmest Balti riigist ning lisaks investeerimisfondidele ja privaatpankadele osales emissioonis ka eraisikuid,» kommenteeris Mäeots.

Ettevõtte nõustaja First North turul on Redgate Capital. Redgate Capitali partneri Andrei Zaborski sõnul on kohalike investorite jaoks Magnetic MRO võlakirjade lisandumine First North võlakirjade nimekirja suurepärane uudis. «Tegemist on tugevas seisus ja atraktiivse kasvulooga ettevõttega, mis esindab investorite jaoks väga huvitavat globaalse haarde ning kõrge lisandväärtusega majandusharu,» ütles Zaborski. Tema soovitusel tasuks investoritel see ettevõte oma radaril hoida nii seoses võimalikke tulevasi lisaemissioone kui uute instrumentide pakkumisi silmas pidades. «First North on hüppelaud suurematele turgudele ja pakkumistele, kuid igati sobilik väikeinvestoritele esimeste tutvuste sõlmimiseks uue turuosalisega,» lisas ta.

Magnetic MRO AS on lennukite täisteenust pakkuv ettevõte peakontoriga Tallinna lennujaamas. 2018. aasta jaanuaris müüs Magnetic MRO senine omanik, investeerimisfirma BaltCap koos väikeinvestoriga 100% enda osalusest Hiina ettevõttele Guangzhou Hangxin Aviation Technology (Hangxin), millest sai Hiina ajaloo suurim investeering Eestisse. Ettevõtte 2017. aasta müügitulu ületas 90 miljonit eurot, millest puhaskasum moodustas ligi 4 miljonit eurot. Ettevõtte erinevates üksustes töötab kokku üle 400 inimese. 2017. aastal pälvis Magnetic MRO AS Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antud Aasta Ettevõtte ja Aasta Eksportööri tiitli.