Hiiumaa parvlaevu aeglustab ka Bernoulli seadus

TS Laevade peakapten Guldar Kivro sõnul oli reisijatele muret teinud hilinemise taga kuni 50 sentimeetri paksune rüsijää. Uutel parvlaevadel on jääklass 1A, mis tähendab seda, et laeva vöör peab võimaldama ohutut sõitu kuni 80 cm paksuses jääs. Küll aga ei ole määratud, et sellises paksuses jääs peab laev suutma hoida maksimaalset, ekspluatatsiooni või mõnda muud kiirust.