​See on fakt, et Eestit külastavate soomlaste arv on vähenenud.

Ma ei eitagi seda. Kuigi erinevad statistilised ülevaated räägivad eri keelt. Minu arvates on mitu põhjust. Esiteks, eakamad inimesed, kes on Eestis aastaid käinud, on vanemaks saanud ja nad ei reisi üldse enam nii sageli. Noorematel soomlastel ei ole aga harjumust Eestisse tulla. Neile tuleb anda esmalt põhjus, miks nad peaksid siia tulema. Ma arvan, et noorte jaoks ei ole Eesti hinnatase kõige tähtsam. Noored on huvitatud ja valmis maksma uute kogemuste eest.