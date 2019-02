Brüssel plaanib Saudi Araabia rahapesu musta nimekirja kanda

Ettepaneku peavad veel heaks kiitma Euroopa Parlament ja liikmesriigid. Saudi Araabia lisamisele on tugevalt vastu Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Käik langeb ajale, kui Ar-Riyadi ja Euroopa suhted on pingestunud tulenevalt ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvast Saudi Istanbuli konsulaadis möödunud aastal.

Uues nimekirjas on kokku 23 riiki: Afganistan, Ameerika Samoa, Bahama, Botswana, Põhja-Korea, Etioopia, Ghana, Guam, Iraan, Iraak, Liibüa, Nigeeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi Araabia, Sri Lanka, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, USA Neitsisaared ja Jeemen.

Nimekirja lisamine ei too kaasa sanktsioone, kuid see kohustab Euroopa pankasid ja muid ametiasutusi rangemalt kontrollima neis riikides paiknevate klientide ja asutuste tehinguid.

«Oleme kehestanud maailma rangeimad rahapesuvasased standardid,» ütles Euroopa Komisjoni õigusvolinik Věra Jourová. «Peame veenduma, et teistest riikidest pärit must raha ei satuks meie finantssüsteemi,» lisas ta.

Jourová kutsus loetelus olevaid riike üles puudused kiiresti kõrvaldama. Ta lisas, et komisjon on valmis tegema nende riikidega tihedat koostööd, et ühistes huvides olevad küsimused lahendada.