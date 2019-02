ÜRO: Palgast ei piisa. Sajad miljonid inimesed käivad tööl, aga elavad ikka vaesuses

ÜRO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) märkis, et mullu oli esimene kord, kui töötus vähenes tasemele, mida viimati nähti enne 2008. aasta rahanduskriisi.

ILO asejuht Deborah Greenfield hoiatas Genfis pressikonverentsil aga, et globaalse töötuse langemine edaspidi ilmselt aeglustub, tulenevalt ebakindlusest majanduses ja majanduse väljavaate halvenemisest.

Raportis rõhutati, et on endiselt sadu miljoneid inimesi, kes kannatavad vaesuse all hoolimata tööl või lausa mitmel töökohal käimisest.