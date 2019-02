Saaremaa meretuulepargile tõmmati pidurit, sest kardetakse ohtu riigi julgeolekule

Möödunud reedel saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ettevõttele hoonestusloa menetluse algatamisest keeldumise eelnõu, millega sisuliselt tõmmatakse kogu projektile pidurit. Ettevõtte juhi Veiko Väli ütles BNS-ile, et temale teadaolevalt on tegemist veel eelnõuga, kuid otsust ennast pole tehtud.

«Eelnõu algatamise kohta tegime 2017. aasta veebruaris, sai ministri allkirja kenasti, oli samal kuul istungil, aga otsustati toona sellel istungil mitte algatada, et ega nüüd ausalt öeldes keegi aru ei saanud, mis see põhjus oli, algatamise puhul on menetluslik kord – ettevõtjana hakkad millegagi pihta, täidad eeldused ära ja see algatamine oleks olnud tehniline küsimus piltlikult öeldes, kuna eeldused olid kõik täidetud,» rääkis Väli.

«Peale seda ta jäi seisma, ei öelnud keegi meile, mis põhjusel ja ega me ise ka väga ei tathnud ukse taga käia. Kumas see, et ühel ministril on klient ja tegeleti võimalustega, et äkki leiab midagi. Ja pole nagu leitud, on kaks aastat on seisnud, loomulikult võin oletada, et kiireks on läinud tänu valimistele,» rääkis ta, vihjates justiitsminister Urmas Reinsalule.

Põhjust pole Väli sõnul konkreetselt välja tootud. «Kindlasti pole põhjus see, et me ei vasta tingimustele, aga seal on käsitletud mõistet «ilmselge võimatus» ja sõna otseses mõttes räägitud oletuste keeles. Piltlikult öeldes, nii palju kui mina aru saan, siis Saare Wind Energy on [riigi hinnangul] võibolla ohuks Eesti riiklikule julgeolekule,» ütles Väli.

Saare Wind Energy OÜ on 2015. aastast planeerinud Saaremaa rannikule hinnanguliselt 1,7 miljardit eurot maksva mineva 100 tuulikuga hiidtuuleparki ja viimati saatis 2017. aasta lõpus valitsusele palve, et viimane teeks otsuse meretuulepargi hoonestusloa menetluse algatamisega.

Sama aasta septembris teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), et valitsus plaanib lähiajal otsustada Saaremaa hiigeltuulepargi loa algatamise. «Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui eelnõu korraldaja on teinud kõik endast oleneva, et Saare Wind Energy OÜ poolt esitatud meretuulepargi hoonestusloa menetlus saaks vabariigi valitsuses algatatud,» märkis toona MKM-i energeetika asekantsler Ando Leppiman.

Saare Wind Energy OÜ plaanib rajada Saaremaa läänerannikust 10 kuni 27 kilomeetri kaugusele 1,7 miljardit maksva 100 tuulikuga meretuulepagi, mis oli varaseimalt plaanitud töösse rakendada 2022. aastal. Tuulepargi rajamise võimaldamiseks peab valitsus algatama hoonestusloa menetluse, mis iseenesest ei tähenda, et hoonestusluba ka antakse. Saare Wind Energy OÜ esitas MKM-ile hoonestusloa taotluse 2015. aasta aprillis.

Ettevõte on varem teatanud, et tuulepargi rajamine aitab Eestis taastuvenergiaallikatele üleminekule positiivselt kaasa. Tuuleelektrijaama töö kavandatakse kogu ekspluatatsiooniperioodil pidevana ning selle tootmismaht sõltub eeskätt avamerel kujunevatest tuulekiirustest, samuti tuulikute tehnilise hoolduse kvaliteedist.

Meretuulepark koosneb 100 avamere tuulikust, igaüks võimsusega 6 megavatti, merel paiknevast alajaamast, alajaama ühendatud elektrikaablitest ja elektri ülekandesüsteemist maismaal paiknevasse liitumispunkti. Tuulikud paigutatakse üksteisest 800–1100 meetri kaugusele. Tuulikute lõplik paiknemine täpsustub keskkonnamõju hindamise käigus.

Ettevõte plaanib pargis kasutada tuulikutena Siemensi elektrituulikuid, mis võimaldavad toota elektrit tuulekiiruse puhul 3–25 meetrit sekundis. Eeldatav tuuliku torni kõrgus on 102 meetrit ja ehitise maksimaalne kõrgus on kuni 180 meetrit merepinnast. Tuulikud planeeritakse paigaldada 20–35 meetri sügavusele vette ning hinnanguliselt on arvestatud iga tuuliku vundamendi põhjapindalaks kuni 500 ruutmeetrit.

Tuulepargi aastaseks elektritoodanguks on kavandatud 2800 gigavatt-tundi, mis moodustab 30,9 protsenti Eesti-sisesest 2015. aasta koguelektritoodangust.