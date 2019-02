Riik turgutab 3,2 miljoni euroga Kagu-Eesti arengut

«Kagu-Eesti on tuntud piirkonnana, mis väärtustab oma kultuuri ja head looduskeskkonda. Samas peab see tegelema mitmete probleemidega, millega piirkonnal on üksi raske hakkama saada – palgad on väikesed ja elanikud kolivad piirkonnast ära,» ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. «Seetõttu oleme koostamas Kagu-Eesti programmi ning paika pannud peamised toetussuunad. Soovime toetada ettevõtluse arengut ja koostöös omavalitsustega toetada spetsialistide eluaseme korrastamist. Lisaks soovime kaasa aidata piirkonna mainekujundusele.»