Ardo Hansson on mantlipärija valikuga rahul. «Oleme Madisega samal lainepikkusel»

Eesti Panga nõukogu valis tänasel salajasel hääletusel keskpanga järgmise presidendi kandidaadiks senise seitse aastat ametis olnud asepresidendi Madis Mülleri. Panga presidendiks kandideerisid Robert Kitt, Madis Müller ja Märten Ross.

«Madisega olen seitse aastat koos töötanud ja oleme samal lainepikkusel. Ma näen siin tugevat järjepidevust, aga samal ajal uusi tuuli ja uut värskendust, mis on ka positiivne,» kommenteeris Hansson.

Praegune Eesti Panga president kirjeldas Müllerit, kui strateegilise vaatega ja suurt pilti omavat kolleegi, kes on oma vastutuses olevate valdkondadega detailideni kursis. «Ta on inimese ja organisatsiooni juhina hea ja populaarne valik,» ütles Hansson.

Hanssonit ennast on kirjeldatud, kui autoriteetset keskpanga juhti, kelle arvamust Euroopa Keskpanga nõukogus kuulatakse. Uuele Eesti Panga presidendil soovitab ta olla enesekindel ja konstruktiivne. «Aluse loob see, kui sa oled tugev spetsialist. Edasi on vaja kirge, et sa tunneks, et su töö on vajalik. Siis natuke enesekindlust, et ei tekiks arvamust, et Eesti on väikeriik ja seetõttu sinu sõna ei maksa ning lõpetuseks tuleb osata pakkuda ka konstruktiivseid lahendust,» rääkis Hansson.

Kui Müller läbib julgeolekukontrolli ja vabariigi president nimetab ta ametisse, siis ootab teda seitsmeaastane tööpõli, mille jooksul võib majanduse käekäik muutuda. «Kas meil kujuneb majanduslangus või mitte, eks aeg seda näitab. Tuleb olla valmis igas mõttes. Vaja on administratiivset suutlikust, et erinevatele muudatustele oleks mõeldud, et langus ei tuleks üllatusena,» ütles Hansson.

Samas eelmine majanduslangus tuli üllatusena ning ka praegu annab Eesti pank pidevalt hoiatusi, et majandus aina kuumeneb. «Probleem kriiside ja langustega on see, et iga uus langus on teistsugune kui eelmised. Üks õppetund on mitte vaadata, kuidas eelmine kriis toimus, vaid olla valvas laiemate näitajate osas,» ütles Hansson.

Eesti Panga presidendi kohale kandideerinud Robert Kitt ütles ERR-ile, et uue majanduskriisiga ei kaasne kinnisvarahindade tõus ja töökohtade puudus, vaid pigem kajastub uus langus tööjõupuuduses. Hanssoni sõnul on veel vara spekuleerida, kas ja milline kriis tuleb. «Üks stsenaarium on see, et Eesti hakkab vaikselt kaotama oma konkurentsivõimet. Meie kulude tase kasvab natuke liiga kiiresti ja eksportööridel on järjest raksem oma kaupu müüa. Siis hakkab vaikselt tööhõive vähenema ja tööpuudus suurenema. Majandus jääb stagneeruma. See on üks võimalik variant, aga jällegi, kriis ei pruugi üldse tulla ja võib olla täiesti omanäoline,» ütles Hansson.