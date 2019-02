Mart Laar: Ardo Hanssoni suurtesse saabastesse on uuel keskpanga presidendil raske astuda

Nõukogu toetuse saanud presidendi kandidaat Madis Müller peab järgmiseks läbima kolm kuud kestva kaitsepolitsei julgeolekukontrolli. Pärast julgeolekukontrolli lõppemist tutvub nõukogu kogutud andmetega ja võib teha riigi presidendile ettepaneku nimetada Müller järgmiseks Eesti Panga presidendiks. Eesti Panga president on ühtlasi Euroopa Keskpanga nõukogu liige.

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni viimane tööpäev on 6. juunil. Seaduse kohaselt on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja see on ühekordne.