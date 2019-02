Video: Mülleri sõnul on muutused Eesti Pangas uue juhi puhul paratamatud

Mülleri sõnul otsustas ta keskpanga presidendiks kandideerida, et rääkida kaasa Eesti majandust puudutavates küsimustes ja paremat võimalust on tema sõnul raske ette kujutada. «Üks tugevus, mis mind eristab teistest kandidaatidest on mitu hiljutine töökogemus Eesti Pangas. Ma olen olnud viimased seitse aastat asepresident ja sellest tulenevalt olen hästi kursis organisatsiooniga ja ma usun, et ka Euroopa keskpanga ja rahvusvahelise suunaga. Ma usun, et mul on suhteliselt lihtne töö üle võtta,» ütles ta.

Küsimusele, kas midagi muutub Eesti Pangas tema juhtimise all, vastas Müller, et see on paratamatu uue juhi puhul. «Ma olen täna ikkagi alles kandidaat. Kui ma saan juunis Eesti Panga presidendiks, siis peab juba järgmistele sammudele mõtlema,» lisas ta.

Eesti Panga nõukogu küsis kandidaadilt, mida ta näeb oma ametiaja suurima katsumusena. Vastuseks kostis Müller, et kui viimased aastad on majanduses olnud positiivsed, siis järgneva seitsme aasta jooksul näeme me erinevat kulgu. «Siis peab Eesti Pank olema hea nõuandja Eesti valitsusele. Samuti on euroala rahapoliitika suund muutumas ja nendes otsustes tuleb kaasa rääkida,» ütles ta.

Küsimusele, kas ta on oma vaadetelt konservatiivse rahapoliitika pooldaja nagu praegu president Ardo Hansson, vastas Müller, et nad on ikkagi erinevad inimesed. Samas lisas ta, et tema arvates peaks Eesti Pank olema pikaajalise ja vastutustundliku majanduspoliitika eestkõneleja ning seda joont on siiani hoitud.