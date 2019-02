Rail Balticu etteotsa toodi soomlane

Riihimäki on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel aktsiaseltsis NRC Group, mis on Soome juhtivaks ettevõtteks raudteede projekteerimise, ehitamise ja hooldamise sektoris. Viimati oli ta juhatuse liige ja materjaliteenuste ning raudteeseadmete valdkonna asepresident.

Enne tööle asumist raudteesektoris tegi Riihimäki karjääri juhtivatel ametikohtadel Finnair Groupis. Tal on magistrikraad Readingu ülikoolist ja diplom Soome Turundusinstituudist.

RB Rail AS nõukogu esimehe Karolis Sankovski sõnul oodatakse Riihimäki asumist Rail Baltica projekti võtmepositsioonidele. «Tal on laialdased teadmised raudteetaristu ehitamisest nii rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil. Samuti põhjalik arusaam valdkonna hooldusteenustest ning raudtee toimimise tehnilistest aspektidest. Ühtlasi on Riihimäkil väärtuslikke kogemusi ärijuhtimise ümberkorraldamise strateegiate elluviimisest ja rahvusvaheliste ettevõtete ning organisatsioonide juhtimisest,» ütleb ta.

Projekti praegustest prioriteetidest lähtuvalt ootavad nii RB Rail AS nõukogu kui aktsionärid, et Riihimäki juhtimisel liigutakse edasi detailse tehnilise projekteerimisega Rail Baltica raudteetrassi erinevatel lõikudel. «Usume, et tänu tema isiklikule panusele ja RB Rail AS meeskonna kaasamisele saavutame projekti õigeaegse elluviimise,» märgib Sankovski.

Riihimäki peab RB Rail AS tegevjuhiks nimetamist suureks privileegiks. «Võttes arvesse Rail Baltica majanduslikku ja sotsiaalset tähtsust ning mastaapsust, on tegemist ühe kõige komplekssema, kuid samaaegselt huvitavama projektiga Euroopas. Rail Baltica avaldab positiivset mõju miljonitele inimestele, mistõttu on oluline, et projekt teostuks õigeaegselt ja eelarve piires,» ütleb ta.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist - taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.