Tallink kärbib üle lahe töötajaid

Tallink Silja Oy-s on algamas protsess ettevõtte operatsioonide optimeerimiseks, mis puudub Soome tütarettevõtte kaldatöötajaid. Selle käigus võib Tallink Silja Oy-st kaduda maksimaalselt 35 töökohta, ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Katri Link BNS-ile.

«Meie klientide ootused ja vajadused on praeguses turuolukorras muutunud, mis tähendab seda, et täna ligikaudu 80 protsenti meie broneeringutest tehakse läbi interneti, 60 protsenti meie check-inidest tehakse kas veebis, mobiilis või terminalide self check-in kioskites,» lisas Link.