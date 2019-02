Hangetega vusserdanud maanteeamet tahab riigi reservist miljoneid

Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna 2016. aasta lõpus tehtud projektiauditite lõpparuannete alusel rikkus maanteeamet kolme riigihanke hankemenetluse korda. Nimelt tulnuks need korraldada rahvusvaheliste hangetena, selgub valitsuse korralduse eelnõust.

Kuna TJA ega maanteeamet korraldusasutuse poolt tuvastatud rikkumistega ei nõustunud, algatas Euroopa Kontrollikoda auditeerimise veendumaks, kas rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond on hangete kaasusi õigesti hinnanud. Novembris edastas kontrollikoda lõpparuande, milles uusi asjaolusid ei ilmnenud, seega kinnitati, et rikkumine on tuvastatud ja rakendatav finantskorrektsioonimäär õiglane.