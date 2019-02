Nõgene: kui valitsus langetaks aktsiise, siis langetaks Tallink päevapealt hindu

«Täna on tegelikult väga palju erinevat statistilist, väga tarka informatsiooni statistikaameti poolt välja toodud, mis aktsiisipoliitika kaasmõju on. Üks on tõesti see, et me oleme jõudnud selleni, et enam majutuvate turistide arv ei tõuse, vaid on hakanud langema,» lisas Nõgene.