Mikko: meestekeskne põhiseaduskomisjon vilistas palgalõhe eelnõu maha

Sotsid ja Keskerakond toetasid eelnõu suurde saali viimist, kuid Isamaa ja Reformierakond olid sellele vastu. «Kahjuks on nii, et vaid meestest koosnev põhiseaduskomisjon vilistas sellele, et Eestis valitseb Euroopa Liidu sügavaim sooline palgalõhe ja et meestega võrdväärset tööd tegevatele naistele makstakse pahatihti väiksemat palka.»