Sajad Eesti Airbnb üürileandjad tormasid maksuametisse

MTA teenuste osakonna teenusejuht Hannes Udde rõhutas seejuures, et paljud inimesed deklareerivad Airbnb tulu veel ka füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ise ning seega pole need veel lõplikud numbrid.

Samas ütles ta BNS-ile, et maksuametil on heameel, et juba paljud inimesed antud lihtsustust kasutavad ja oma üüritulu deklareerivad.