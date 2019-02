Hans H. Luik sisenes laenude vahendamise ärisse

Compara on LoanFinerile kuuluv kaubamärk, millele finantsinspektsioon väljastas krediidivahendaja tegevusloa. LoanFineri tuumikaktsionär on Aktiva Finants, mille tegelik kasusaaja on äriregistri andmetel meediaärimees Hans H. Luik, kirjutas Äripäev.

Compara on LoanFiner OÜ'le kuuluv kaubamärk, millele on Eesti Finantsinspektsiooni poolt väljastatud krediidivahendaja tegevusluba. LoanFiner’i tuumikaktsionär on Aktiva Finants, mis on suurim krediidihaldusteenuseid pakkuv ettevõtete grupp Baltimaades. Aktiva Finantsi bilansimaht on 20 miljonit eurot, grupi ettevõtetes töötab 100 inimest.