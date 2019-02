Pildid ja video: koalitsioon otsustas VEB-fondi teemaga mitte edasi minna

Eelnõu üks algatajatest, keskerakondlane Jaanus Karilaid on öelnud, et VEB-fondi osakute hüvitamisega likvideerib riik aastatepikkuse ülekohtu, mis sai alguse riigikogu otsuse tulemusena 1993. aastal, mil loodi riiklik VEB-fond.

Pärast seda, kui VEB-fondi kahjude hüvitamisele eelnõu riigikogus esimese lugemise läbis, selgus, et tõenäoliselt on eelnõu vastuolus Eesti Panga seaduse ja riigieelarve strateegiaga. Teise lugemise eel läks eelnõu õiguskomisjoni, mis arvestas Jüri Raidla õiguslikust analüüsist tulenevat ettepanekut, mis vastuolud kõrvaldas.

Isamaasse kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu on juba öelnud, et tema seda eelnõu ei toeta. Samas Isamaa esindaja õiguskomisjonis Raivo Aeg on olnud toetav. Sisuliselt sama lugu on sotsidega, fraktsioon on justkui toetanud, aga koalitsiooninõukogu tasandil pole toetus kindel.