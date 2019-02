R-Kiosk ostab Baltimaade suurima kohviketi

Leedu konkurentsiamet andis Reitan Convenience'ile loa omandada Baltikumis 60 kohvipoega tegutseva kohviketi Caffeine Roasters. Tehing on osaks Reitan Convenience plaanist kasvada Euroopa suurimaks mugavuskaubanduse ettevõtteks.

«Caffeine Roasters omandamine on meie jaoks loomulik areng, mis aitab meil oma kohalolekut Baltikumis tugevdada. Veelgi enam, see on üks osa meie visioonist kasvada suurimaks mugavuskaubanduse ettevõtteks Euroopas,» selgitas Johannes Sangnes, Reitan Convenience tegevjuht.