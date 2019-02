VEB fondist miljonit ootav Tiit Vähi: Jürgen Ligi valetab!

Näiteks toetuse väljamaksmise vastu oleva reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütls, et sertifikaadiomanikud on tema veendumuse kohaselt need odavalt kokku ostnud ning tõis näiteks endise peaministri ja ettevõtja Tiit Vähi. Viimane ei jäänud vastust võlgu ning ütles, et tema hinnangul Jürgen Ligi valetab, sest ei tema ega Silmet ole ostnud juurde ega müünud ühtegi sertifikaadipoega. Pikemalt Äripäevast.