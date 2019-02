Euro lagunemine tooks Euroopasse Venezuela

Venezuela on praegu ainus hüperinflatsiooniga riik maailmas, kus viimaste andmete kohaselt ulatus aastane inflatsioonimäär 1 300 000 protsenini. «Taoline suurus tundub astronoomilisena, aga seda on lihtsam tajuda, kui mainida, et sellistes tingimustes kahekordistuvad hinnad veidi vähem kui nelja nädalaga,» selgitas rahanduse õppejõud.