Eesti vilistab Brüsseli vaenuõhutusnõudele

«Eestis ei ole vihakõne kriminaliseeritud ja justiitsministeerium seda teha ka ei plaani,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu vastuseks Postimehe küsimusele, mis on saanud sellise süüteo kriminaliseerimise kavatsusest. Veel nädala alguses rippus justiitsministeeriumi veebilehel vihakõne kriminaliseerimise plaan must valgel üleval. Postimehe huvitundmise peale andis Reinsalu aga korralduse see veebilehelt maha võtta. Reinsalu leiab nimelt, et Eesti kehtiv õigus on piisav ja mingit eraldi vaenuõhutuse karistamise õigust Eesti ühiskond ega õigusruum ei vaja.