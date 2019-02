IMF: Briti majandus ei saavuta Brexiti järel praegust olukorda

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktor Christine Lagarde hoiatas pühapäeval, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust tähendab, riigi majanduse olukord ei ole tulevikus enam kunagi nii hea kui praegu EL-i liikmena.

«Olen kindel ühes - olukord ei kujune nii heaks, nagu see olnuks Brexiti puudumisel. See on selge,» sõnas Lagarde Araabia Ühendemiraatides Dubais valitsustevahelisel tippkohtumisel World Government Summit.