Rihvk on lisaks Tuule Liinid OÜ ja Väinamere Liinid OÜ juht, mis on samuti Leedo ärid. Varem on Rihvk olnud nüüdseks pankrotistunud ja samuti Vjatšeslav Leedole kuulunud Saaremaa Laevakompanii juht.