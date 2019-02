Lamborghinid, Bentleyd ja Aston Martinid – millised luksusautod kihutavad Eesti teedel?

Üks tuntuim luksusautode tootja Bentley on Eesti teedele saatnud 12 Bentaygat, mille hind küündib 300 000 euro lähedale. Bentaygat peeti varasemalt maailma kiireimaks maasturiks, sest auto saavutab 100 kilomeetrise tunnikiiruse 4,1 sekundi jooksul. Kuid seejärel tuli Lamborghini välja uue mudeliga Lamborghini Urus, mis suudab 100 kilomeetrini tunnis jõuda 3,6 sekundiga. Tippkiirused on Bentaygal 301 kilomeetrit tunnis ning Urusel 305 kilomeetrit tunnis.

Bentley Continental GT. FOTO: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA FOTO: Eero Vabamägi

Ühtegi Urust liiklusregistris veel arvel ei ole. See-eest võib eest leida 23 Lamborghinit, millest kuus on Aventadorid, viis Gallandrod, Hurcani ja Murcielagot. Lamborghinide müügiga tegeleva Auto 100 müügijuht Siim Steinberg rääkis, et kõige kallim auto, mille ta on kunagi müünud, on just Aventador. «Hind oli natuke alla poole miljoni euro,» ütles Steinberg. Aventadoride hind jääb tegelikkuses 300 000 euro kanti, kuid oma osa mängib ka sisustus. «Auto tegi kalliks varustus. Lamborghini puhul on võimalik teha kõike, mida klient tahab. Näiteks, kui klient ütleb, et tahab autole peale kullast triipe, siis need pannakse tehases peale,» selgitas ta.

Lamborghini Aventador FOTO: SCANPIX

Üleüldiselt on Steinbergi sõnul luksusautode müük viimastel aastatel tõusnud. Ühe mudelina toob ta välja veel Lamborghini Murcielago, mille eest tuleb välja käia vähemalt 100 000 eurot. «Tegemist on vana mudeliga, mida ei toodeta juba aastaid. See auto on pigem kollektsionääride huviorbiidis ning on näha, et selle hinnad hakkavad tõusma,» ütles ta.

Aston Martineid on liiklusregistris 41, nende seas ka 2018. aastal ostetud DB11, mis on Aston Martini kõige olulisem mudel pärast 2003. aastal esitletud DB9t. Tegu on autotootja ajaloo kõige võimsama DB seeria mudeliga. Auto jõudis müügisalongidesse 2016. aasta sügisel ning hinnasildilt leiab eest 200 000 euro ümbrusesse jääva numbri.

Aston Martin DB11. FOTO: DENIS BALIBOUSE / REUTERS

DB11 esiosa on koheselt äratuntav, kuid samas on võimalik aru saada, et peale kümmet aastat kestnud sarnaste mudelite tootmist liigub Aston Martin disainiga uues suunas. Autotootja tootejuht Ian Minards ütles, et disaini on muudetud nii palju, et «isegi tegevjuhi Andy Palmeri ema on võimeline mudelitel vahet tegema.» Auto on varustatud topeltturboga V12 mootoriga, mille võimsuseks on 600 hobujõudu. Nullist sajani kiirendab DB11 vaid 3,9 sekundiga, tippkiirus on piiratud 320 km/h peale.

Uuematest Porschedest on Eestis registrisse kantud kaks Boxster Spyderit. Arvel on ka kaks 2018 aasta Porsche Panamera Turbo S E-Hybridi, mille eest tuleb välja käia vähemalt 200 000 eurot.

The new Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid car is seen during the 87th International Motor Show at Palexpo in Geneva, Switzerland, March 7, 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann FOTO: ARND WIEGMANN / REUTERS

Ferrarisid on liiklusregistrisse kantud 53, nende seas on ka 2018. aasta Portofino, mille hinnad algavad 190 000 eurost ning neli 448 GTB-d.

Maseratisid on arvel 115 tükki, uuematest mudelitest paistavad silma kaks Granturismo Sporti ja 27 Levantet.

Teslasid liigub Eesti teedel 78, enamik neist on Model S, mille maksumus on veidi üle 100 000 euro. Model S on üks maailma enim müüdud luksusautosid,