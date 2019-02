Fotod: vaata, milliste põnevate ideedega on välja tulnud Eesti õpilasfirmad

Loor selgitas, et taaskord on õpilaste pakutavate toodete ja teenuste valik äärmiselt lai ning leidlik. «Nutikate lahenduste kõrval on õpilasfirmad alati peegeldanud ühiskonnas toimuvat ja nii on keskkonnasääst, jätkusuutlikkus ning taaskasutamine olnud viimasel ajal paljude õpilasfirmade keskseks ideeks.»