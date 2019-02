Linna antud sada tuhat eurot rändas korvpalliklubi juhtide firmadele

Nendest selgus, et klubi ladviku, meelelahutus- ja restoraniäris tegeva keskerakondlase Sten-Erik Jantsoniga ning Keskerakonna turundusjuhi Oliver Lälliga seotud firmadele on tasutud Kalevist 100 000 euro jagu mitmesuguseid arveid. Lõviosa sellest rahast, ligi 95 000 eurot, on läinud Jantsoni ettevõttele Loud’n Live Promotions Estonia OÜ. Ligi 5000 euro eest tasuti arveid Oliver Lälli sugulase Peep Lälli ettevõttele Annor Group OÜ.