Ränk töö viis eestlase Räniorus asepresidendiks

Guziku endanimelises firmas Guzik Technical Enterprises, mis valmistab peamiselt seadmeid kõvaketaste testimiseks, töötas tollal 130 inimest. Boss imestas, et mitte ükski noist, v.a Viitas, ei tulnud talle ütlema, et auto rehvid on katki.

Sealt alates avanesid Viitasele (36) sootuks uued võimalused. Kõva töötahte, lõputu õppimishimu ja uuendusmeelse suhtumise toel kerkis ta järgmise kuraditosina aastaga Guziku ettevõttes, millele kuulub arvutite riistvara testimise vallas üle 70 patendi, järjest vastutusrikkamatele ametikohtadele. Praeguseks on temast saanud firma asepresident, kelle ülesanne on uute testimis- ja mõõteseadmete arendamine.

Viitase edu retsept on lihtne. «Ma teadsin Ameerikasse tulles, mida tahan,» lausub ta. «Ma ei tulnud siia lorutama. Tulin ikkagi läbi lööma, kohe algusest peale ja täie rauaga. Ja see ei ole muutunud.» Kui miski on muutunud, siis üksnes perekonnaseis. Ta on olnud viis aastat abielus Tartust pärit ning varem peamiselt Londonis tegutsenud modelli Gertrud Viktoriga, kes valmistub nüüd USAs ülikooli astuma, ning neil on nelja ja poole aastane poeg Oskar, kes käib Palo Altos eelkoolis.