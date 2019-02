Aegunud kuupäevaga relakakettad võivad olla eluohtlikud

Palve taga on 37 kümne aasta jooksul juhtunud tööõnnetust, kus purunes ketaslõikuri ketas. Kahel juhul neist lõppes õnnetus surmaga. Ühel puhul oli lõunapausilt naasnud töötaja alustanud järgmiste detailide ettevalmistamist kasutamiseks. Töö tegemiseks kasutas ta nurklihvijat, millelt oli eemaldatud kaitse. Detaile lihvides purunes aga relaka ketas ja üks kettaosa tungis töötajale otse südamesse. Kohale kutsutud kiirabi fikseeris töötaja surma.

Tööinspektsiooni sõnul on tööõnnetuste kontrollimise käigus andnud tööandjad mõista, et tööriistakauplused müüvadki kettaid, mille «parim enne» on möödunud, kuid ketaste juures asjakohane teave puudub. Üks tööandja esitas tööinspektsioonile ka tšeki soetatud ketta kohta, mille «parim enne» oli möödas.