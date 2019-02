Erametsakeskus: mullu püstitati puiduturul uued hinnarekordid

«2018. aasta oli parim aasta metsaomanikele puiduhindade osas. Erametsa hinnastatistikat on peetud 11 aastat ja aasta keskmised hinnad olid 2018. aastal kõigil sortimentidel kõrgeimad. Ka RMK hinnad olid parimate aastate seas,» kirjutab OÜ Tark Mets metsandusekspert Heiki Hepner ülevaates.

Metsandusekspert tõdeb, et hindadel enam väga ruumi kuhugi kasvada ei ole, kuid samas ei tähenda see tema sõnul seda, et kaasneks kiire hinnalangus.

Siiski võib mitme sortimendi juures eeldada mõningast korrektsiooni allapoole. Palju sõltub Hepneri sõnul sellest, missugune tuleb talve teine pool, mida teeb majanduskasv ja kuidas läheb Põhjamaade tselluloositehastel.

«Eelmise aasta pikk, soe ja põuane suvi on mitmel pool soodustanud kooreüraskite levikut ja on oht, et 2019. aasta võib selles osas märkimisväärselt negatiivseks osutuda. Euroopas on mitmes riigis prognoositud 2019. aastaks suurt üraskite kahjustuste levikut. See toob kindlasti kaasa lisaks puidu väärtuse kaole, ka hinnalanguse odavamate sortimentide osas,» selgitas metsandusekspert.