Eesti ettevõte sai investeerimispangalt 12 miljonit eurot laenu, et viia oma tehnoloogia massidesse

«Selle esimese tehase, mida selle laenuga teeme, tuleb siia samasse Ülemistesse. Koht pole veel fikseeritud aga Mainoriga oleme selle osas rääkinud ja nad on kindlasti huvitatud selle ehitamisest siia. Hea meelega teeksime siia, sest siin on nii hea infrastruktuur ja keskkond,» ütles Elcogeni tegevjuht Enn Õunpuu BNS-ile.

Enne EIB laenu on Elcogen rahastanud oma tegevust valdavalt läbi erakapitali ja on osalenud erinevates Euroopa uurimisprojektides. «Meil on 35 aktsionäri, kellest 34 on Eesti eraisikut ja tuumikaktsionär on Soome investeerimisfond 36 protsendiga,» rääkis Õunpuu.

EIB rahastab panga asepresidendi Alexander Stubbi sõnul projekti maksimaalselt pooles ulatuses ning see tähendab ka Elcogeni poolselt lisarahastust. «Ikka tuleb võtta omakapitali rahastust ka, sellele 12 miljonile peame teise 12 või veidi enam isegi omakapitali juurde võtma,» märkis Õunpuu.

Viieaastase laienemisprojekti lõpuks loodab Elcogen kasvatada oma tootmismahu 2 miljoni kütuseelemendini aastas, mis vastab elektrivõimsusele 50 megavatti. Õunpuu sõnul võib aga reaalne tulemus seda ületada ning seejuures loodab ta aastaks 2023 ligi 100 miljoni euro suurust müügitulu.

EIB allkirjastas reedel Tallinnas Ülemiste City ärilinnakus Eesti ettevõttega Elcogen 12 miljoni eurose kvaasikapitalilaenu lepingu. Elcogen on esimene Baltimaade ettevõte, kes saab laenu novaatoritele mõeldud EL-i rahastamisalgatusest InnovFin. Algatust rahastatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020, InnovFini energiavaldkonna näidisprojektide programmist.

Rahastamise toel on kavas rajada kütuseelementide tootmise näidistehas ning ühtlasi luua kohapeal kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Saadud laen võimaldab ettevõttel investeerida teadus- ja arendustegevusse, kasvatada tootmismahte ning alustada masstootmist. See annab Elcogeni klientidele võimaluse tuua konkurentsivõimelised kütuseelementidel põhinevad elektritootmislahendused massiturule. Elcogeni klientideks on nii Euroopa kui ka Aasia juhtivad tööstusettevõtted.

«See projekt on kasvanud välja aastatepikkusest põhjalikust teadustööst nii ettevõtte sees kui ka koostöös juhtivate ülikoolide ja asutustega. Elcogenil on õnnestunud luua üks tõhusaim kütuseelemenditehnoloogia, mis on täna olemas. Leian, et on igati loogiline, et EIP ja InnovFin selliseid Euroopa novaatoreid toetavad, sest see aitab hoida ja arendada oskusteavet Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi sees,» kommenteeris laenu EIB asepresident Alexander Stubb.